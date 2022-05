Heidelberg. Drei Autos sind am Mittwochabend in Heidelberg völlig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein auf dem Parkplatz im Buchwaldweg in Boxberg abgestellter Wagen in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf zwei weitere Autos aus und ein viertes wurde durch die starke Hitze beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang noch unklar. Zeugen werden um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/174-4444 gebeten.