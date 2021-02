  Doppelhaushälfte in Brand

Heidelberg. Eine Doppelhaushälfte hat am Freitagnachmittag in Heidelberg Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, liegt der Brandort in der Straße "Im Schaffner" im Stadtteil Pfaffengrund. Das Feuer, dass gegen 17.20 Uhr ausgebrochen war, sei bereits unter Kontrolle. Die Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg dauern derzeit jedoch noch an. Verletzte waren zunächst nicht bekannt.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, war die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte habe das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Eine Rauchsäule soll weithin sichtbar gewesen sein.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Neben zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, waren auch die Abteilungen Pfaffengrund, Wieblingen und Altstadt im Einsatz.

Weiter Informationen lagen vorerst nicht vor.