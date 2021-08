DJ spielen an langen Ausstellungstagen

Heidelberg. Bis Mitternacht und mit Musik von DJs: Zu zwei besonderen Abenden laden die Veranstalter der Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ in die halle02. Laut einer Mitteilung wird an den beiden Samstagen 4. und 11. September die Ausstellung bis Mitternacht geöffnet haben. Verschiedene DJs werden „mit chilligen Beats“ durch die Nächste leiten und „für eine entspannte Atmosphäre sorgen“, wie es heißt. Damit soll auch denjenigen, die es bislang noch nicht geschafft haben, die Ausstellung zu besuchen, die Chance gegeben werden – denn die Veranstalter läuten den Endspurt ein: In knapp zwei Wochen – am 12. September – endet die Ausstellung in Heidelberg. Um die Besucherströme optimal lenken zu können, ist die Buchung eines Zeitfensters erforderlich, hieß es. her

