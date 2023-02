Diskussionsrunde in Heidelberg zum Thema Rassismus

Heidelberg. Um „Heimat, Zugehörigkeit und ihre Grenzen“ geht es bei einer Podiumsdiskussion im Heidelberger Karlstorbahnhof. Wie die Organisatoren mitteilten, werden am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr, Bürgermeisterin Stefanie Jansen, der Leiter des Amtes für Chancengleichheit, Danijel Cubelic, und Yasemin Soylu, die Geschäftsführerin der Muslimischen Akademie Heidelberg, über den aktuellen Stand in Sachen Rassismus in Heidelberg sprechen, über konkrete Lösungen, die schon in der Stadt existieren, sowie über die Frage, wo es noch für ein nachhaltiges und friedliches Miteinander hapert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Diskussion findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Drei Jahre und ein paar Tage“ statt, die an die rassistischen Anschläge in Halle und Hanau im Oktober 2019 und im Februar 2020 erinnert. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation unter anderem der Muslimischen Akademie, der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg und dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma.