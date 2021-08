Diskussion um Optik

Heidelberg. Zu wuchtig und nicht in die Umgebung in der Heidelberger Altstadt passend: Der Siegerentwurf eines Architektenwettbewerbs für das neue Dokumentationszentrum der Sinti und Roma in der Heidelberger Altstadt lässt Kritik laut werden.

Die Planung von Neubau und Sanierung soll voraussichtlich 2022 beginnen. In einem ersten Schritt werde der jetzt prämierte Entwurf detaillierter an die Anforderungen für Innen- und Außenräume angepasst, heißt es von den Verantwortlichen der Internationalen Bauausstellung (IBA). 21 Architekturbüros hatten an dem von ihr ausgelobten Wettbewerb teilgenommen.

Drei unterschiedlich hohe, rote Sandstein-Bauteile zeichnen den Siegerentwurf aus. In dem Gebäude soll wie bisher neben einer Dauerausstellung auch der Zentralrat der Sinti und Roma seinen Sitz haben. Der Entwurf sehe einen „fensterlosen Riesenklotz“ vor, formulieren Kritiker.

Rund 700 Quadratmeter groß ist die aktuelle Dauerausstellung, die seit mehr als 20 Jahren weitgehend unverändert ist. Künftig sollen es rund 1000 Quadratmeter sein, auf denen die Geschichte der Sinti und Roma gezeigt werden kann. miro/vs

