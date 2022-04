Diesel aus Lkw gezapft

Altlußheim. Eine Gruppe Männer hat in Altlußheim am Wochenende mehrere Liter Diesel aus Lkws abgezapft.

Nach Polizeiangaben von Sonntagmorgen beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr, wie vier Männer in der Gersdorfer Straße an einem Lkw Diesel abzapften. Der Zeuge verständigte die Polizei. Noch vor deren Eintreffen vor Ort flüchtete die Gruppe. „Das Tatwerkzeug ließen sie jedoch zurück“, teilen die Beamten in einer Pressemitteilung am frühen Sonntagmorgen mit. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Denn mittels Personenbeschreibung nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Bei beiden Männern stellten die Polizisten einen deutlichen Dieselgeruch fest.

Kanister in Autos gelagert

In der Nähe des Lkw in der Gersdorfer Straße war zudem das Auto der Gruppe abgestellt, mit dem sie unterwegs war. Es handelte sich laut Polizeiangaben um einen Audi. „In diesem befanden sich mehrere 20-Liter-Kanister, einer war bereits zum Teil mit Diesel gefüllt“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Beamten.

Während der Fahndung nach den flüchtigen Männern entdeckten die Beamten der eingesetzten Polizeistreifen in der Nähe des Lkw noch einen weiteren Transporter mit aufgebrochenem Tank. Außerdem fanden sie einen weiteren Pkw, in dem sich mehrere Kanister befanden.

Beide Fahrzeuge wurden von den Beamten vor Ort sichergestellt und abgeschleppt. „Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen“, schreibt die Polizei abschließend. vs