Diebstahl von Buntmetall aus Garten in Heidelberg

Heidelberg. Unbekannte haben in Heidelberg Buntmetall aus einem Gartengrundstück im Bereich "Am Götzenberg" geklaut. Wie die Polizei mitteilte, überstieg eine bislang unbekannte Täterschaft das Tor des umzäunten Gartengrundstücks. Dort wurde eine erhebliche Menge an Buntmetall, wobei es sich hauptsächlich um Dachrinnen, Rohre, Armaturen und Bleche gehandelt hat, entwendet. Insgesamt stahlen die Unbekannten über eine Tonne Material im Gesamtwert von rund 7.500 Euro. Zeugen, die etwas gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer 06221/34180 bei der Polizei melden.

