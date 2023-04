Diebstahl in der Straßenbahn: Zwei Frauen erbeuteten über 8.000 Euro in Heidelberg

Heidelberg. Gegen zwei Frauen im Alter von 42 und 36 Jahren sind am Donnerstag Haftbefehle am Heidelberger Amtsgericht erlassen und vollzogen worden. Sie sollen in sechs Fällen Geldbeutel von meist älteren Menschen in der Straßenbahn in Heidelberg gestohlen haben, teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Insgesamt sollen sie über 700 Euro bar entwendet und fast 8.000 Euro von fünf erbeuteten EC-Karten abgehoben haben. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei die beiden Frauen am Mittwoch festnehmen.

Die 42-Jährige ist bereits von zahlreichen Staatsanwaltschaften im gesamten Bundesgebiet zur Fahndung ausgeschrieben. Daher führt die Staatsanwaltschaft Heidelberg nun ein Sammelverfahren, um alle ihre Taten anklagen zu können. Die Ermittlungen dauern weiter an.