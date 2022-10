Diebestour in Umkleide

Dossenheim. Auf frischer Tat ertappt haben Zeugen eine Diebesbande, die während eines Fußballtrainings bei einem Sportclub in Dossenheim in der Umkleidekabine auf Beutezug war. Die Spieler hatten neben Kleidung auch Wertsachen in der Umkleide gelassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Zeuge beobachtete die Diebe, wie sie unter anderem Mobiltelefone an sich nahmen. Als die Bande flüchtete, verfolgte der Zeuge die Männer zusammen mit einem weiteren Zeugen. Den beiden gelang es, einen der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Weitere Täter konnten die Beamten im Nachgang namentlich ermitteln. Auch sei eines der Mobiltelefone auf einer Bank auf dem Raiffeisenplatz geortet und schließlich dort aufgefunden worden. Die Täter erwartet nach Angaben der Polizei eine Anzeige wegen Bandendiebstahls. pol/agö

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1