Diebe stehlen Sterne der Kornmarkt-Madonna in Heidelberg

Heidelberg. Mehrere alkoholisierte Männer haben in Heidelberg Sterne der Madonna am Heidelberger Kornmarkt gestohlen. Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, kletterten die Männer am Donnerstagmorgen auf die Statue, lösten die metallischen Gegenstände von der Krone ab und steckten sie ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kornmarkt-Madonna © Christian Michelides/CC BY-SA 4.0

Die von einem Augenzeugen informierten Beamten konnte wenig später feststellen, dass der "Kornmarkt-Madonna" mehrere Sterne fehlten. Im Rahmen der Fahndung schnappten die Beamten fünf Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren, auf welche auf die Beschreibung des Zeugen passte. Bei der Durchsuchung fand die Polizei die gestohlenen Sterne.