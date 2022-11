Diebe stehlen in Heidelberger Schule Bargeld

Heidelberg. Unbekannte sind zwischen Freitag und Samstag in ein Heidelberger Schulgebäude eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stahlen die Täter dort mehrere hundert Euro Bargeld. Die Tatverdächtigen verschafften sich zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 17.30 Uhr, über eine angrenzende Baustelle Zutritt zu dem Schulareal in der Klostergasse. Dann gelangten sie über ein Fenster in das Gebäude. Die Polizei ermittelt noch, auch bezüglich der Höhe des entstandenen Sachschadens. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wieblingen unter der Telefonnummer 06221 830740 zu melden.

