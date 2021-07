Diebe nehmen Baumaschinen mit

Heidelberg. In der Nacht auf Mittwoch haben sich Unbekannte auf einer Baustelle im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt bei den Baumaschinen bedient: Nach Mitteilung eines Polizeisprechers müssen die Einbrecher zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, gekommen sein.

Die Diebe sollen über einen Bauzaun auf der Rückseite eines Gebäudes auf das Gelände an der Simferopolstraße geklettert sein. Anschließend warfen sie ein Fenster im Erdgeschoss ein und stiegen in das Gebäudeinnere. Dort entwendeten sie diverse Baumaschinen im Gesamtwert von mehr als 4000 Euro. Zum Abtransport der Baumaschinen dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise an Telefon 0621/174 17 70 erbeten. miro