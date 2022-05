Diebe dank Ortung überführt

Heidelberg. Zwei Rucksack-Diebe sind am Freitagabend in Heidelberg überführt worden. Wie die Polizei berichtet, sind die Rucksäcke von zwei 24-Jährigen gegen 22 Uhr am Neckarvorland gestohlen worden. Die jungen Männer machten sich auf die Suche nach den Tätern. Sie konnten ein im Rucksack befindliches Elektrogerät orten, das sie zur Haltestelle Brückenstraße führte. Dort entdeckten sie den Rucksack in den Händen von einem 19- und einem 23-Jährigen. Die beiden Täter schienen gemerkt zu haben, dass man ihnen auf die Schliche gekommen ist. Sie ließen den Rucksack fallen und flüchteten in Richtung Schröderstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei konnte die beiden Flüchtigen festnehmen und weiteres vermeintliches Diebesgut wie Sonnenbrillen und ein Smartphone sicherstellen. Der zweite Rucksack wurde bislang nicht gefunden.