Dieb reißt 16-Jährigem in Heidelberger Straßenbahn Kette vom Hals

Heidelberg. Ein 16-Jähriger ist am Montagabend in der Straßenbahnlinie 5 in Heidelberg seiner Halskette beraub worden. Wie die Polizei berichtet, hielt die Bahn gegen 17.15 Uhr an der der Haltestelle Kußmaulstraße als ihm ein unbekannter Fahrgast unvermittelt in den Bauch schlug. Der Jugendliche krümmte sich zusammen und der Täter riss ihm unmittelbar die Kette vom Hals und flüchtete aus der Bahn. An der Haltestelle versuchte ein Zeuge, den Dieb noch festzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang. Der unbekannte Mann flüchtete mit der Halskette im Wert von 100 Euro.

Der Täter soll etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er soll einen Kinnbart getragen haben und mit einer Hose im Camouflage-Muster und einem roten Rucksack bekleidet gewesen sein. Zeugen mit Hinweisen auf den Täter werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.