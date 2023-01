Dieb per Handy geortet

Eine teure Jacke mitsamt Kopfhörern und Geldbeutel hat am späten Samstagabend ein 21-Jähriger in einem Lokal in der Heidelberger Altstadt mitgehen lassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe sich der 18-jährige Geschädigte per Telefon gemeldet und mitgeteilt, dass er seine Kopfhörer, die sich in der Jacke befänden, mit dem Handy orten könne. Der Dieb habe auf diese Weise von Beamten ausfindig gemacht und in einer Straßenbahn nach Mannheim festgenommen werden können, so die Beamten. Alle gestohlenen Dinge waren noch da.

Auf der Wache musste sich der mutmaßliche Täter polizeilichen Untersuchungen und Fragen stellen. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß, muss nun aber mit einem Verfahren rechnen. red