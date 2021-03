Heidelberg. Nicht nur Schriftgutachter und DNA-Vergleiche, sondern auch Sachverständige für Textilkunde können helfen, einen Kriminalfall aufzuklären beziehungsweise einen Angeklagten zu verurteilen. Das zeigt ein Beispiel aus dem Jahresbericht des Heidelberger Amtsgerichts.

Ein 22-Jähriger aus Sandhausen, der in einem Nußlocher Altersheim als Auszubildender angestellt war, musste sich im Oktober vor dem Gericht verantworten. Er sollte einer Seniorin die EC-Karte samt Geheimzahl entwendet haben. Anschließend hob der mutmaßliche Dieb bei fünf Gelegenheiten insgesamt 3250 Euro vom Konto der 74 Jahre alten Dame ab. Die Geheimzahl war handschriftlich auf einem Zettel vermerkt worden.

Aufwändige Beweisaufnahme

Der Fall liegt schon drei Jahre zurück und fällt genau in den Zeitraum, in dem der Sandhäuser seine Ausbildung in der Einrichtung in Nußloch absolvierte. Nach einer aufwendigen Beweisaufnahme stellte das Gericht den jungen Mann als Täter fest. Dabei half das Textilgutachten: Der Sachverständige beurteilte Kleidung, die bei dem Angeklagten daheim sichergestellt wurde, als identisch mit jenen Kleidungsstücken, die eine Videoaufzeichnung der Bank zeigte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und liegt nun dem Landgericht zur erneuten Verhandlung vor. miro