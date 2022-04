Die Wahl live verfolgen

Heidelberg. Wird es Amtsinhaber Emmanuel Macron gelingen, sich bei der französischen Präsidentschaftswahl erneut durchzusetzen, nachdem er 2017 die Links-Rechts-Spaltung in Frankreich gesprengt hat? Laut Umfragen ist ihm die Rechtspopulistin Marine Le Pen dicht auf den Fersen. Es kann also spannend werden. Wer die Präsidentschaftswahl live und gemeinsam mit anderen verfolgen will, kann das am 10. April (erster Wahlgang) und am 24. April (Stichwahl) jeweils ab 19 Uhr bei der Live Übertragung im Montpellier-Haus in Heidelberg tun.

Nach Angaben der Veranstalter wird zunächst über den Wahlkampf und die Wahlabsichten diskutiert, die in den Umfragen zum Ausdruck kommen, und dann, wenn die Ergebnisse bekannt sind, werden Prognosen für die zweite Runde abgeben. Die Wahlabende finden in französischer Sprache statt, der Eintritt ist frei. red/agö

