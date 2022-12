Fünf Tage, ehe es passiert, nimmt sie letztmals die Feder in die Hand. Sie hoffe, „dass mein Erlöser (. . . ) sich auch meiner erbarmen wird an meinem letzten End“, schreibt sie nach Heidelberg und will ihrer Halbschwester, Raugräfin Luise, noch einmal sagen, „dass ich Euch bis an mein Ende von Herzen lieb behalte“. Dann, am 8. Dezember 1722, kommt dieses Ende, das sie schon ahnt:

...