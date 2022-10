Leichtigkeit mit großer Präzision: „Les Objets Volants (Die fliegenden Objekte)“ nennen sich drei Artisten und Jongleure aus Reims, die Bälle, einen Reifen und ein Einrad mit Körperbeherrschung, Witz und Eleganz beherrschen. Rund 160 Gäste haben den Auftritt bei der Eröffnung der 17. Französischen Woche am Donnerstag in die Chapel in der Heidelberger Südstadt miterlebt. Von Champagner bis

...