Die Liebe ist ein seltsames Ding

Wenn der Tag am längsten und die Nacht am kürzesten ist, dann geht es richtig ab. Zumindest in Schottland. Da werden die Grenzen der Vernunft eingerissen, es fallen die Hemmschwellen, denn der Alkohol fließt in Strömen. Helena und Bob finden sich anziehend, aber sie tun so, als ob sie sich nicht wirklich füreinander interessierten. Das sind die üblichen Plänkeleien frisch Verliebter, mit solchen Erfahrungen können sich die Besucher im Dicken Turm bei den Schlossfestspielen Heidelberg offenbar identifizieren. Zumal in einer lauen Sommernacht, wenn ein Aperol Spritz zuvor für Entspannung und heitere Laune gesorgt hat.

Die Atmosphäre stimmt. Die hoch getürmten Ränge mögen Assoziationen an das Globe-Theatre wecken, aus der Ferne grüßen im leichten Dunst die Pfälzer Berge. Es ist angerichtet auf der kleinen Bühne, die Peer Rudolph mit ein paar Stühlen, zwei Bistro-Tischlein und einem Fahrrad sparsam möbliert hat, damit die beiden Hauptfiguren herumwirbeln können. Und wie, denn Natascha Kalmbach hat die Sache äußerst turbulent inszeniert. Die Alkoholexzesse plus Kater-Folgen wirken wie aus dem schottischen Leben gegriffen, wie man es vom Hörensagen her kennt.

Geträllert und geschmettert

Jedenfalls wird den Akteuren André Rhode (Bob) und Claudia Renner (Helena) körperlich viel abverlangt. Sie purzeln trunken herum, sind Bondage-mäßig ineinander verschlungen, hüpfen von der Bühne und wieder hinauf, werden in alerten Bewegungsdrang gehetzt. Manche Gags und literarische Anspielungen würzen außerdem das Stück.

Warum eigentlich? Nun, die Textvorgabe schafft mit Rückblenden und Erinnerungsfetzen weite Spielräume, so dass die Protagonisten immer wieder wirre Knoten lösen müssen, bis sie endlich in der Schlussszene merken, wie sehr sie füreinander geschaffen sind: Ein Leben als Straßensänger auf dem Kontinent lockt. Warum nicht? Bob hat einige Gitarren-Griffe zur Hand, das ist besser als die Kleinkriminalität, und Helena bedient ein kleines Akkordeon recht adrett, auf dass die spritzigen Songs eingängig mal geträllert oder auch geschmettert werden. Denn David Creig und Gordon McIntyre haben mit „Eine Sommernacht“ ein Stück mit Musik verfertigt, das, seit es vor zehn Jahren an den Start ging, immer wieder gerne produziert wird. Beeindruckend auf jeden Fall die eminente Spielfreude, mit der Claudia Renner und André Rhode ihre Rollen ausleben.

Recht witzig interpretiert Tatjana Shyniakova ihr Barleben, denn sie geht an Krücken – Bänderriss. Doch es wirkt, als gehörte das dazu. Clever gemacht. Überhaupt hatte Intendant Schultze einige Verletzte während der Probenarbeit zu den Schlossfestspielen zu beklagen. Die Mimen gehen halt in die Vollen, wenn sie ihr Bestes geben. Genug der Abschweifung: „Eine Sommernacht“ hat den Besuchern der Premiere gut gefallen.