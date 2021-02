Heidelberg. Als der Paketbote im vergangenen Frühjahr an der Tür klingelte, war es in Wahrheit die Kriminalpolizei: Im Prozess um einen schwunghaften Handel mit Marihuana sind zwei Mitglieder einer international vernetzten Bande nun zu sechs beziehungsweise zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die dritte Angeklagte musste der Urteilsverkündung fernbleiben: Die Kontaktperson eines Corona-Patienten in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch-Gmünd war unter Quarantäne gestellt worden. Der Staatsanwalt hatte für die beiden nun Verurteilen Haftstrafen von sieben Jahren sowie drei Jahren und neun Monaten gefordert.

Info Wie der Umgang mit Drogen strafrechtlich zu bewerten ist, regelt das Betäubungsmittelgesetz. In Paragraf 29 heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer „Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft...“ Besonders schwere Fälle werden nicht unter einem Jahr bestraft - etwa bei gewerbsmäßigem Handeln. Handelt es sich um „nicht geringe Mengen“, sieht Paragraf 30 a eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren vor. miro

Extra Wohnungen angemietet

Der Vorsitzende Richter Jochen Herkle blickte auf „einen umfangreichen Stoff“ zurück, der in der Hauptverhandlung bewältigt worden sei. An acht Prozesstagen wurden 31 Anklagepunkte erörtert, die zuletzt auf elf Taten reduziert werden konnten, ergänzte Herkle. Acht Zeugen waren geladen, drei Dolmetscher übertrugen jeden Satz ins Chinesische. „Es handelte sich um Taten einer überregional agierenden Tätergruppierung“, fasste Herkle in der Urteilsbegründung zusammen. Vom „chinesischen“ Viertel in Madrid aus seien über Paketdienstleister Drogensendungen an chinesische Kontaktleute in Europa verschickt worden. Das Marihuana sei in Spanien angebaut worden und vakuumverpackt in meist fünf Pakete à ein Kilo verschweißt und mehrfach zugeklebt, versteckt in Kissenhüllen oder Decken, auf die Reise gegeben worden. „Die Struktur der Gruppierung war streng hierarchisch aufgebaut“, erklärte der Vorsitzende.

So habe es für jedes Land einen „Abteilungsleiter“ gegeben, außerdem Gruppenführer für einzelne Bezirke sowie „Logistiker“. Sie hätten kurzfristig etwa über ein privates Vermietungsportal Wohnungen angemietet. Dort hätten die „Empfänger“ zum Teil mehrere Tage gewartet, bis eine Lieferung ankam. Die Pakete seien zum Teil an die Vermieter adressiert worden, zum Teil an Aliasnamen. „Es gab Organisatoren, die die ,Empfänger’ anwarben, mit Handys und angemieteten Adressen ausstatteten und zu Geld- oder Drogenübergaben dirigierten“, erklärte Herkle weiter.

Alle drei Angeklagten seien auf der „unteren Ebene“ der Organisation aktiv gewesen, schätzte der Vorsitzende die Tatbeteiligung ein. So habe es zu den Aufgaben des 30-jährigen Z. gehört, Pakete nicht nur anzunehmen und zu prüfen, sondern sie auch in Reisekoffer umzupacken und an nicht ermittelte Großabnehmer auszuliefern. Dafür habe er fünfstellige Beträge kassiert, die er auf telefonisches Geheiß der „Vorgesetzten“ an ihm zum Teil bekannte, zum Teil unbekannte Mittelsmänner weitergab. Pro Kilo Droge habe ein Logistiker durchaus 100 Euro Lohn erhalten, ein einfacher Zuarbeiter rund 50 Euro pro Kilo. Z. habe sich von einem „Empfänger“ zu einem „Logistiker“ hochgearbeitet.

Der 24-jährigen Mitangeklagten J. nahmen Justizhelfer nach der Urteilsverkündung die Fußfesseln ab. Die junge Mutter und Verlobte von Z. darf den Gerichtssaal als freier Mensch verlassen, weil ihre Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Ihre Rolle stufte das Gericht als bloße Paketempfängerin ein, die wegen Beihilfe zum unerlaubten, banden- und gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in zwei Fällen verurteilt wurde. Sie hatte vor Gericht nichts gesagt, aber bei der Polizei Angaben gemacht, die die Richter nun als „an den Haaren herbeigezogen“ einstuften. Beide hatten versucht, sich als Touristen darzustellen, die ihren Landsleuten auf deren Bitte hin kleine Gefälligkeiten leisten wollten. Das sei aber wenig glaubwürdig, zumal bei den Angeklagten weder Reiseführer, noch Mitbringsel oder andere typische Touristen-Belege gefunden worden seien, sie ihr einjähriges Kind zurückgelassen hätten und just zum Beginn der ersten Corona-Welle eingereist seien. Außerdem habe eine Angeklagte in einem Chat formuliert, sie sei „zum Arbeiten“ in Deutschland.

Als minderschweren Fall wertete das Gericht die beiden letzten Pakete, die in Handschuhsheim und auf dem Boxberg zu Verhaftungen führten: Die Ermittler waren da schon auf die chinesisch-spanischen Drogenlieferungen aufmerksam geworden und hatten mit dem Karlsruher Zoll zwei Pakete abgefangen. Ohne Drogeninhalt lieferte diese Pakete ein als Paketbote verkleideter Ermittler aus.