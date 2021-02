Heidelberg. Julia Szendrödi (Bild) ist neue Ärztliche Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechselkrankheiten und Klinische Chemie des Universitätsklinikums Heidelberg: Die Diabetes-Expertin hat die Nachfolge von Peter Nawroth angetreten.

Szendrödi leitete zuletzt sieben Jahre lang das Deutsche Diabetes-Zentrum in Düsseldorf. Nun folgte die Professorin dem Ruf der Uni Heidelberg. Die 1978 in Wien geborene Internistin studierte Medizin in ihrer Geburtsstadt und promovierte auch hier. Danach arbeitete sie im pharmakologischen Institut dort und setzte ihre Karriere unter anderem am Karl-Landsteiner-Institut für Endokrinologie fort. miro (Bild: UKHd)