DGB feiert neuen Mindestlohn

Heidelberg. Eigentlich war am Mittwochvormittag eine Party mit DJ vor dem Heidelberger Hauptbahnhof angekündigt. Doch dann musste der DJ kurzfristig wegen einer Covid-Erkrankung absagen. Dennoch feierte die Gewerkschaft die Einführung des neuen Mindestlohns in Höhe von 12 Euro zum 1. Oktober, verteilte Obst und Energieriegel an die Pendler. Gewerkschaftssekretärin Sabine Jakoby (Bild) und ihre Mitstreiter machten gleichwohl darauf aufmerksam, dass es angesichts explodierender Energiepreise und Inflation weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger brauche. bjz

