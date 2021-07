Dezernat 16 bleibt zwei Jahre länger

Heidelberg. Gute Nachrichten für das Kultur- und Kreativzentrum Dezernat 16: Die Stadt Heidelberg hat den Betrieb des Zentrums nochmals um zwei Jahre – bis Ende 2025 – verlängert. Laut einer Mitteilung hatte sich Oberbürgermeister Eckart Würzner für die Verlängerung starkgemacht – er nutzte diese Gelegenheit und besuchte das Dezernat 16 für eine Grillfeier mit der Mieterschaft.

Das kreative Zentrum im ehemaligen Feuerwehrgebäude der Stadt Heidelberg war im Jahr 2013 gestartet. Nach einem Beschluss des Gemeinderates hatte die Heidelberger Dienste gGmbH damals die Entwicklung und das Management für zunächst fünf Jahre aufgenommen. Der Auftrag wurde dann 2017 vom Gemeinderat einstimmig bis Ende 2023 erweitert. Seither haben mehr als 200 Unternehmen und Selbstständige ihre Betriebe dort aufgebaut und weiterentwickelt.

Im Interview mit der Zeitschrift „Dezernat 16-Bulletin“ sprach Würzner auch über die Zutaten, die es braucht, damit Kreativbranchen in Heidelberg erfolgreich sein können. Unter anderem habe die ehemalige Feuerwache als Standort für die Kreativwirtschaft zur guten Entwicklung der Branchen beigetragen – die Heidelberger Dienste gGmbH habe sich als Betreiberin angeboten. Was das Zentrumsmanagement hier mache, sei genau das, was die Unternehmen und Selbstständigen brauchen würden.

Auch künftig solle für die Kultur- und Kreativwirtschaft Raum geschaffen werden, beispielsweise auf dem Patrick-Henry-Village oder in der Heidelberger Südstadt. Hierbei wolle man nicht in Schwerpunkten denken, sondern auf das Miteinander, den Austausch und die Unterstützung als treibenden Motor setzen. her

