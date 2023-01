Deutlich mehr Hitzetage über 30 Grad

Die Daten von drei meteorologischen Messstationen des Umweltamtes der Stadt Heidelberg für das Jahr 2022 zeigen deutlich den Klimawandel, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. So gab es im vergangenen Jahr mehr heiße und mehr Sommertage.

An den Messstationen Stadtbücherei und Wasserwerk Rauschen sind durchschnittlich 93 Sommertage registriert worden, also Tage, an denen 25 Grad Celsius überschritten wurden. Es waren zudem durchschnittlich 40 heiße Tage (Tage, an denen 30 Grad überschritten wurden). Das sind 45 mehr Sommertage und 30 mehr heiße Tage als der Jahresdurchschnitt im Referenzzeitraum 1961 bis 1990.

Der zehn Meter hohe Messturm auf der Stadtbücherei. © Stadt Heidelberg

Diese Entwicklung zeigt sich laut Umweltamt auch in der Jahresmitteltemperatur, die 2022 im Durchschnitt am Wasserwerk Rauschen und an der Stadtbücherei bei rund 13,3 Grad lag. Im Vergleich zum Zeitraum 1991 bis 2020 ist das ein Anstieg um 1,5 Grad Celsius, im Vergleich zur Periode von 1961 bis 1990 ein Anstieg um 2,5 Grad Celsius.

Wenig Niederschlag

Auffällig im Jahr 2022 war laut Pressemitteilung, dass die Niederschläge im Stadtgebiet sehr unterschiedlich verteilt waren. Während am Wasserwerk Rauschen eine Jahressumme von 593 Liter pro Quadratmeter gemessen wurde, waren es an der Station Stadtbücherei 675 Liter pro Quadratmeter und auf dem Königstuhl 770 Liter pro Quadratmeter.

Der Mittelwert von 634 Litern pro Quadratmeter aus den Stationen Wasserwerk und Stadtbücherei lag mit einem Minus von rund 88 Liter pro Quadratmeter unter der durchschnittlichen Jahressumme des Zeitraums 1991 bis 2020. Die Niederschlagssumme ist aufgrund der Regenfälle im Herbst etwas höher ausgefallen als noch im Sommer befürchtet, so das Umweltamt. Mai, Juli und August waren mit jeweils über 50 Liter pro Quadratmeter weniger Niederschlag im Vergleich zum Zeitraum 1991 bis 2020 deutlich zu trocken, heißt es weiter. red