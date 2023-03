Deshalb hat der Heidelberger Zoo ein Kudu an Löwen und Tiger verfüttert

Im Heidelberger Zoo sind ab sofort keine Kudus mehr in den Gehegen zu finden. Wie der Zoo in einer Pressemitteilung schreibt, hat das letzte Mitglied der Großen Kudu-Herde die Einrichtung im vergangenen Monat verlassen. Auf Nachfrage dieser Redaktion teilt eine Sprecherin mit, dass die Kudu-Weibchen in anderen Zoos in Deutschland, Frankreich und der Slowakei untergebracht wurden. Für

...