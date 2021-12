Der Weihnachtsmann bekommt immer mehr Zuwachs. Mit Rentieren, Elf, Engel und Weihnachtsbaum, rund 15 Mitstreiter, war er an diesem Sonntag wieder auf dem Neckar in Heidelberg unterwegs, um die Spaziergänger am Ufer zu überraschen. Thorsten Storck hatte die paddelnde Weihnachtsparade am vierten Adventswochenende zum sechsten Mal organisiert, nachdem sie Corona-bedingt im vergangenen Jahr

...