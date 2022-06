Der Neckar als riesengroße Bühne

Heidelberg. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat sich der Aktionstag „Lebendiger Neckar“ am Sonntag mit einem vielfältigen Programm zurückgemeldet. Allein 60 Angebote gab es entlang der Uferstraße in Heidelberg – darunter artistische Einlagen junger Turnerinnen vom Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni an der Theodor-Heuss-Brücke (Bild). Der traditionelle Besuchermagnet zog auch in diesem Jahr wieder viele Schaulustige an, insgesamt kamen am Sonntag bei Temperaturen deutlich über 30 Grad aber wesentlich weniger Menschen zum Aktionstag als in den Vor-Corona-Jahren. Oberbürgermeister Eckart Würzner schaute für eine Partie Boule vorbei, seine Herausforderin Theresia Bauer besuchte das Zelt der „Freunde Arabischer Kunst und Kultur“, wo Tee und Kekse serviert wurden. jei/the

