Rhein-Neckar. Gerhard Oppold geht es gut. „Ich habe keine Nachwirkungen, keine Symptome mehr – es ist alles weg“, sagt er. Der 69-Jährige war einer der ersten in der Region, den das Coronavirus damals erwischt hat. Der Mannheimer war Mitglied einer Reisegruppe aus der Region, die sich das Virus im Skiurlaub in den Dolomiten eingefangen hatte.

Eine große Überraschung sei es nicht gewesen, als er am 1. März 2020 den Anruf vom Gesundheitsamt bekommen hatte, dass sein Test leider positiv ausgefallen sei. „Ich hätte mich gewundert, wenn ich’s nicht bekommen hätte“, blickt er zurück. Schließlich teilte er sich das Zimmer mit einem Mitfahrer, der in Wolkenstein erkrankte. Weil der mit seinem hartnäckigen Husten immer schlapper wurde, habe man ja damals den Urlaub abgebrochen. Die Nachricht von der eigenen Infektion habe er locker aufgenommen. Mit dem Wissen um die Krankheit heute hätte er das vermutlich nicht so auf die leichte Schulter genommen, sagt er rückblickend.

Für Gerhard Oppold ging die Sache gleichwohl gut aus: Einen bitteren Geschmack im Mund und mehrere Tage abgeschlagen – das waren die einzigen Symptome: „Ich habe fast eine ganze Woche durchgeschlafen“, erinnert sich der sportliche Endsechziger.

Vor einigen Tagen hat er sich noch einmal untersuchen lassen: Er hat noch richtig viele Antikörper im Blut. Nun weiß er aber nicht, ob dies die gleiche Wirkung hat wie eine Impfung. Deshalb werde er zu gegebener Zeit seinen Arzt dazu noch mal befragen. „Ich bin ja erst in der Impfgruppe drei. Wenn man trotz der Antikörper nochmal geimpft werden muss, dann werde ich mich auf jeden Fall impfen lassen“, sagt er.

Ein Marathon, kein Sprint

Auch der Rhein-Neckar-Kreis nutzt den Jahrestag für einen Rückblick. Schließlich bestätigte das Uniklinikum Heidelberg am 27. Februar 2020 die erste Infektion eines Bürgers aus Oftersheim, ebenfalls ein Teilnehmer aus der Reisegruppe von Gerhard Oppold. Jens Geiß, Bürgermeister der Gemeinde Oftersheim, erinnert sich noch genau an den Moment, als ihn Landrat Stefan Dallinger anrief: „Ich hatte gerade meine Tochter auf dem Schoß und habe ihr eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen, als mich der Landrat unterrichtete, dass ein Oftersheimer Bürger der erste positiv Getestete im Rhein-Neckar-Kreis sei. Auf einmal war das, was man zuvor als eher ab-strakt wahrgenommen hatte, direkt bei und mitten unter uns.“

Für den stellvertretenden Leiter des Kreisgesundheitsamtes Dr. Andreas Welker war schnell klar: „Das wird kein Sprint, sondern ein Marathon“. Und seit einem Jahr gibt es für das Gesundheitsamt eigentlich nur noch ein einziges Thema: Corona.

In Windeseile mussten verschiedene Teams gebildet werden, um die Fälle schnell bearbeiten und nachverfolgen zu können. Mit den steigenden Fallzahlen wurde die Ermittlungsgruppe in immer kleinere Einheiten unterteilt. Es brauchte jeweils Ansprechpartner für Gemeinschaftsunterkünfte, Altenheime, Schulen und Kitas. Und es brauchte Teams, die Infektionsketten und sogenannte „Cluster“ identifizierten.

50 000 Quarantänebescheide

Die Zahlen, die das Landratsamt nun zum Jahrestag veröffentlicht, sprechen für sich: Zu den 19 000 Fällen kommen mehr als 37 000 Kontaktpersonen der Kategorie 1. Die Behörde hat innerhalb eines Jahres rund 50 000 Quarantänebescheide verschickt. Würde man die Kuverts übereinanderstapeln, ergäbe das einen Turm mit einer stattlichen Höhe von 250 Metern.

Die Corona-Hotline, deren Nummer 06221/ 5 22 18 81 bis heute gilt, musste innerhalb des Jahres 125 000 Anrufe bewältigen, was phasenweise nur im Zwei-Schicht-Betrieb zu leisten war. Normalerweise arbeiten im Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises 80 Menschen, zeitweise waren im vergangenen Jahr 200 dort beschäftigt. Quasi „nebenbei“ organisierte das Landratsamt den Aufbau und Betrieb von Test-Centern, zuerst in Schwetzingen,dann in Heidelberg, später noch in Reilingen und Sinsheim. „Wir sahen und sehen uns immer wieder vor Herausforderungen gestellt, die für eine Behörde nicht alltäglich sind. Der Aufbau von Impfzentren gehört normalerweise ja nicht zu unserem Kerngeschäft“, sagt die Dezernentin für Ordnung und Gesundheit, Doreen Kuss, augenzwinkernd. „Aber auch diese Aufgabe haben wir in kürzester Zeit gestemmt, und der Betrieb in den Impfzentren läuft reibungslos.“

Damit der Dauereinsatz nicht zum Dauerzustand wird, appelliert Welker angesichts einer drohenden dritten Welle an die Menschen, ihre Kontakte weiterhin im überschaubaren Rahmen zu halten und sich auf jeden Fall impfen zu lassen.