Das Demokratie-Forum Hambacher Schloss widmet sich in seiner nächsten Gesprächsrunde am kommenden Mittwoch, 10.März, 19 Uhr, dem Thema „Zwischen Qualitätsjournalismus und Fake News – Demokratie in Zeiten digitaler Medien“. Gastgeber Michel Friedmann spricht mit SWR-Intendant Kai Gniffke, dem FAZ-Herausgeber Carsten Knop und der Berliner Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann. Nachrichten

