Heidelberg. Keine Maskenpflicht an Schulen, keine Tests für die Schüler: Rund 80 Erwachsene und gut die halbe Anzahl Kinder haben sich am Mittwochnachmittag vor dem Heidelberger Rathaus demonstriert. Die Kundgebung war am Morgen von der Stadt genehmigt worden, bestätigte ein Sprecher. „Na klar tragen wir eine Maske, an Fasching“ lautete der Slogan der Einladung.

Demo in Mannheim abgesagt

In Mannheim war für die gleiche Zeit am selben Tag eine Demo zum gleichen Thema angemeldet, aber dann vom Veranstalter wieder abgemeldet worden. Es gebe keinen Zusammenhang zwischen beiden, sagte die Heidelberger Initiatorin dieser Redaktion.

Rund 80 Erwachsene kamen zur Kundgebung. © Philipp Rothe

Die Grundschulen habe die Maskenpflicht „kalt erwischt“, erklärte die Mutter den „aktuellen Anlass“ der Versammlung Heidelberger Eltern. Spontan gesellten sich Masken-Befürworter dazu. miro