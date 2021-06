Demo für Radschnellweg am 4. Juli soll auf der A 656 rollen

Notfalls auf dem Klageweg wollen die Organisatoren der Rad-Demo am 4. Juli den Weg auf die Autobahn 656 von Heidelberg nach Mannheim freimachen. Das haben Vertreter des ADFC und des Radsportvereins betont. Etwa zwei Stunden würde dann am ersten Sonntag im Juli der motorisierte Verkehr in einer Richtung von der Autobahn umgeleitet, damit die Radfahrer frei Fahrt auf der Piste haben. Mit der Aktion soll für die zügige Realisierung des Radschnellwegs zwischen Heidelberg und Mannheim geworben werden.

Es ist der dritte Anlauf, die Autobahn für kurze Zeit mit dem umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad zu erobern: 2017 gab es keine Erlaubnis der Behörden. Vor zwei Jahren, 2019, rollte die Rad-Demo zwar von Heidelberg nach Mannheim - aber nicht auf de Autobahn: Die von den Behörden vorgegebene Route zweigte auf der B 37 vor Wieblingen ab und führte auf Umgehungs- beziehungsweise Bundes- und Landstraßen bis zur Stadteinfahrt in Mannheim sowie am Planetarium vorbei zum Wasserturm.