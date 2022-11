Dem Gehirn auf der Spur

Heidelberg. Sie arbeiten an der Zukunft der Computertechnologie – mussten das aber bislang in Containern tun. Nun ziehen die Forscher des EINC (European Institute for Neuromorphic Computing) in einen 21 Millionen Euro teuren Neubau. Finanzminister Danyal Bayaz und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski kamen am Dienstag aus Stuttgart, um das Gebäude an die Universität Heidelberg zu übergeben. Das Institut ist Teil des europäischen „Human Brain“-Projekts, an dem insgesamt 100 Forscher in zwanzig Ländern arbeiten. Es versucht das Gehirn weiter zu erforschen und daraus Erkenntnisse zu entwickeln, die in eine neue Computertechnologie fließen können. miro

