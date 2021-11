Daten helfen bei der Planung der Zukunft

Rhein-Neckar. „Der Zensus ist nicht sexy, aber wichtig, dringend notwendig – und mehr als eine Volkszählung“, stellt Landrat Stefan Dallinger fest. Ab 15. Mai bis Ende Juli 2022 werden in der gesamten Republik wieder die Daten der Bürger stichprobenweise ermittelt. Im Rhein-Neckar-Kreis betrifft das rund 68 000 zufällig vom Statistischen Landesamt ausgewählte Personen zur „Existenzfeststellung“, darunter 49 000, bei denen darüber hinaus mit 33 Fragen „sozio-demografische Merkmale“ erhoben werden. Für diese Befragungen braucht die Erhebungsstelle des Landkreises rund 600 ehrenamtliche Interviewer, die jetzt gesucht werden.

Grundlage des Zensus ist eine Berichtspflicht der Europäischen Union (EU) aus dem Jahr 2008. Die Vorbereitungen im Rhein-Neckar-Kreis dazu laufen bereits, die Erhebungsstelle unter der Leitung von Laura Stasch mit ihrem Team hat die Arbeit aufgenommen. „Streng abgeschottet, technisch und räumlich getrennt von der Kreisverwaltung. Der Datenschutz hat höchsten Stellenwert“, betont Stefan Dallinger, der am Montagmittag zur Pressekonferenz ins Logistikzentrum der AVR in Dossenheim-Schwabenheim geladen hat. Hier, bei der Abfallwirtschaft, wird der Zensus für den Kreis, mit Ausnahme von den Städten Weinheim, Sinsheim, Wiesloch und Leimen, „völlig abgekapselt“ organisiert und durchgeführt.

Wichtig für Länderfinanzausgleich

An der Bedeutung des Zensus für das Gemeinwesen lässt der Landrat keinen Zweifel: „Das beginnt bei der Verteilung von EU-Fördergeldern, beim Zuschnitt und der Größe von Wahlkreisen, das beeinflusst den Länderfinanzausgleich und bedeutet für Städte und Gemeinden durch die Kopfbeträge pro Einwohner bares Geld.“ Die darüber hinaus erhobenen sozio-demografischen Daten helfen zudem bei den Planungen von Verkehrswegen, Zugverbindungen oder beim Gesundheitswesen sowie bei der Bedarfsermittlung von Kindergärten, Schulen und Studienplätzen. Die extra durchgeführten Wohn- und Gebäudezählungen haben Auswirkungen auf Regional- und Raumplanung.

„Deshalb ist es so wichtig, dass sich die ausgewählten Bürger an der Stichprobe beteiligen,“ formuliert Dallinger „eine große Bitte“. Klar ist aber auch, dass die Teilnahme am Zensus verpflichtend ist. Kommt eine auskunftspflichtige Person ihrer Auskunftspflicht nicht nach, wird von der Erhebungsstelle ein Erinnerungs- und Mahnverfahren eingeleitet. Dieses kann bis zur Festsetzung von Zwangsgebühren führen.

Um die Erhebung durchzuführen, werden 600 ehrenamtliche „Erhebungsbeauftragte“ gesucht. „Diese Leute gehen zu den ausgewählten Personen hin, klingeln und führen die Erhebung durch“, erläutert Dallinger. Bei einer Vorbegehung kündigt der Interviewer den Befragungstermin an und stellt beim Besuch durch Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift „die Existenz der dort wohnenden Personen fest“. Außerdem wird einem Teil der Befragten ein Zugang zu einem Online-Fragebogen mit den 33 sozio-demografischen Fragen überreicht, der aber auch auf Papier ausgefüllt und an die Erhebungsstelle zurückgeschickt werden kann.

Wie Laura Stasch betont, kommt auf die Erhebungsbeauftragten „ein hohes Maß an Verantwortung zu. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, dazu zuverlässig, freundlich, kommunikativ und verschwiegen“. Die 600 Männer und Frauen werden im Februar/März extra in Schwabenheim geschult. Für den ehrenamtlichen Job und die „wohnortnahen“ Interviews von 100 bis 120 Bürgern gibt’s dann eine Vergütung von bis zu 800 Euro.