Das Thema lautet „überLeben“

Heidelberg. Zur ersten Präsenzveranstaltung seit Beginn der Pandemie lädt das Heidelberger Symposium vom 19. bis zum 21. Mai in die Räume der Neuen Universität. Unter dem Motto „überLeben“ haben Teilnehmer die Möglichkeit, an Podiumsdiskussionen, Vorträgen und interaktiven Workshops teilzunehmen, teilten die Veranstalter mit. Die Schirmherrschaft wird Erik Marquardt, Mitglied des Europäischen Parlaments mit dem Schwerpunkt Migrationspolitik, übernehmen. Als Referenten werden unter anderem Isabella Eckerle, Lars Castellucci und Christel Bienstein erwartet.

Das Motto „überLeben“ soll bei dem Symposium interdisziplinär behandelt werden: Referierende aus den Naturwissenschaften kommen ebenso zu Wort wie Geistes- und Sozialwissenschaftler oder Menschen aus Kultur, Politik und Wirtschaft, heißt es weiter. Mit dem Blick Richtung Zukunft wollen die Teilnehmer herausfinden, wo umgedacht, wo jetzt gehandelt werden müsse – von Umweltschutz über Menschenrechte bis hin zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Knapp 40 Vorträge, Workshops und Kolloquien laden zum gemeinsamen Austausch und zum Nachdenken ein.

Ehrenamtlich organisiert

In der Neuen Universität findet das Symposium statt. © privat

Mit über 1000 Gästen ist das Heidelberger Symposium einer der größten und ältesten Studierendenkongresse in Deutschland. Seit 1988 zeigt es den Teilnehmern jeweils unter einem festen Motto verschiedene Blickwinkel auf drängende Fragen der Zeit auf.

Die dreitägige Veranstaltung wird in diesem Jahr von über 30 Studierenden ehrenamtlich organisiert, hieß es. Trägerverein ist der Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur – eine unabhängige, überparteiliche und fächerübergreifende Studierenden-Initiative, die 1988 mit dem Ziel gegründet wurde, die Ausbildung an Hochschulen durch Praxisbezug und interdisziplinären Austausch zu ergänzen. her