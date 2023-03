Das ist zum Internationalen Frauentag in Heidelberg geplant

Weltweit wird am 8. März, dem Internationalen Frauentag, auf die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. Auch in Heidelberg sind aus diesem Anlass einige Veranstaltungen rund um den Tag geplant. Außerdem werden neue lila Fahnen auf der Theodor-Heuss-Brücke, am Kornmarkt, am Karlstor und am Hauptbahnhof wehen.

Um 19.30 Uhr treffen sich am Mittwoch die Teilnehmer der Kundgebung vor der Stadtbücherei. „Heidelberg steht auf für Frauen Leben Freiheit“ ist eine Solidaritätsdemo für die Revolutions- und Freiheitsbewegung im Iran. Gemeinsam geht es zum Universitätsplatz, wo um 20.30 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Die Initiative „Frauen Leben Freiheit Rhein-Neckar“ ruft dazu auf, unterstützt von den Organisatorinnen des Literaturherbstes.

Der DGB-Kreisverband Heidelberg/Rhein-Neckar lädt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Reichspräsident Friedrich-Ebert-Gedenkstätte zu einer Soirée am 8. März um 17.30 Uhr im Friedrich-Ebert-Haus (Pfaffengasse 18). Florence Brokowski-Shekete, Podcasterin, Bestsellerautorin, Coach und Schulamtsdirektorin spricht zum Thema „Wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten!“. Der Chor „Rosa Kehlchen“ tritt auf (Anmeldung per Mail mit Betreff „Heidelberg“ unter bwu.mannheim.anmeldung@dgb.de zwingend),

„Damit wollen wir hervorheben, was Frauen bereits erreicht und erkämpft haben, aber auch darauf aufmerksam machen, wo die Gleichberechtigung von Frauen noch nicht verwirklicht ist“, sagt die Heidelberger Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Marie-Luise Löffler über das Programm des Amtes für Gleichstellung, das bereits am heutigen Freitag, 3. März, um 18.30 Uhr mit einem Vortrag im Forum am Park beginnt („Essstörungen und Geschlecht“). Psychologin Marie-Luise Springmann stellt ihre Forschungen vor (Anmeldung per Mail an info@fgz-heidelberg.de erforderlich).

Am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr findet im Karlstorbahnhof eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Bündnisse schaffen gegen Antifeminismus und Queer-Feindlichkeit“ statt. Len Schmid (mobirex), Sylvia Haller (ZIF - Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser) und Leyla Jagiella (Muslimische Akademie Heidelberg) sprechen über widerstreitende Positionen im Feminismus. Johannah Illgner moderiert das Podium.

Am Freitag, 10. März, ab 20 Uhr dreht sich im Karlstorbahnhof bei einer Lesung mit Podiumsgespräch alles um das Thema körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Zur Begrüßung spricht Bürgermeisterin Stefanie Jansen. Es diskutieren Dinah Riese (Autorin des Buches „Selbstbestimmt – für reproduktive Rechte“), Nicoletta Rapetti (BiBeZ), Marie-Luise Löffler (Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte) und eine Vertreterin des Internationalen Frauen- und Familienzentrums. Leyla Jagiella moderiert das Gespräch.

Zwei Kinovorstellungen im „Gloria“ am Sonntag, 12, März, um 11 Uhr und am Mittwoch, 15. März, um 18 Uhr runden das vom Amt für Chancengleichheit verantwortete Programm ab. Gezeigt werden „She said“ und „Saint Omer“ (Infos unter www.gloria-kamera-kinos.de). Heidelberg hatte 2007 als erste Stadt Baden-Württembergs die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene unterzeichnet. „Dort, wo Frauen heute noch benachteiligt werden, wollen wir weiterhin mit vereinter Kraft aktiv gegensteuern, etwa bei der lokalen Umsetzung der Istanbul-Konvention oder der Förderung von Frauen in Führungspositionen“, sagt Bürgermeisterin Jansen.

Auch die Akademie für Ältere (Bergheimer Straße 76) bietet Programm: Die Auftaktveranstaltung am Montag, 6. März, um 15:40 Uhr ist „Louise Ebert - der Frau an der Seite des ersten Reichspräsidenten“ gewidmet. Der Vortrag befasst sich mit ihrem Lebensweg und würdigt sie als bedeutende historische Persönlichkeit. Es spricht Walter Mühlhausen, Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte im großen Saal der Akademie für Ältere.

Unter dem Titel „Der Hahn ist tot“ geht es etwa am Mittwoch, 8. März, um 14.30 Uhr um Leben und Werk von Ingrid Noll. Warum die deutsche „Lady of Crime“ aus Weinheim weltweit so erfolgreich ist, analysiert Wolfgang Hampel in seinem Vortrag.