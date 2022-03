Das ist das Programm des Heidelberger Queer Festivals

Heidelberg. „We are everywhere“ (Wir sind überall) – unter diesem Leitsatz, inspiriert von Harvey Milk, dem ersten offen schwulen Politiker der USA, kehrt vom 4. bis 28. Mai das Queer Festival in den Heidelberger Veranstaltungskalender zurück. Nach zwei Jahren ohne großes Festival im Mai, geht es den Veranstaltern einmal mehr darum, ein Zeichen für Toleranz, Gleichberechtigung und Vielfalt in der Stadt zu setzten. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Konzerten, Kunst, Performances, Lesungen, Kino- und Diskussionsveranstaltungen.

Die beiden Gründer Dominic Hauser und Martin J. V. Muller haben in Kooperation mit dem Karlstorbahnhof und der Stadt Heidelberg wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Als das Festival 2009 gegründet wurde, war es das erste deutsche Festival für queere Kunst und Kultur. Von einer Wochenendveranstaltung hat es sich inzwischen zu einem namhaften Festival entwickelt, zuletzt mit 8000 Besucherinnen und Besuchern.

Nach der überaus erfolgreichen Herbst-Edition im November 2021, die pandemiebedingt in einem kleineren Rahmen stattfinden musste, soll das Festival in diesem Jahr wieder in vollem Umfang aufblühen und den ganzen Mai über andauern.

Unter dem Motto: „We Are Everywhere“ läuft derzeit auch der internationale Fotowettbewerb zum Festival. Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt sind dazu aufgerufen, ihre Arbeiten einzureichen. Zu sehen sind die Fotos der Ausstellung plakatiert in den Straßen der Rainbow City Heidelberg sowie im Internet. Ausstellungsorte sind außerdem der Karlstorbahnhof und das Haus am Wehrsteg.

Zur Festival Opening Show, die am 4. Mai stattfinden wird, können sich Besucher auf die kanadische Electroclash-Ikone Peaches freuen. In weiteren Konzerten und Clubnächten werden nationale wie internationale Musikerinnen und Musiker präsentiert, darunter die deutsche Sängerin Wilhelmine, DJ & Produzent Kiddy Smile, die amerikanische Dark Wave Band Boy Harsher, aus Kolumbien Lido Pimienta, Lie Ning, Sam Vance-Law aus Kanada und viele mehr.

Abgesehen von musikalischen Highlights ist das Festival nach Angaben der Veranstalter auch dieses Jahr vor allem ein Ort für gesellschaftspolitischen und sozialen Austausch. Das gilt auch für den offiziellen Eröffnungsempfang mit Vernissage am 6. Mai im Karlstorbahnhof. Themen der LSBTIQ+-Community werden in den weiteren Veranstaltungen auf unterschiedlichste Art behandelt, zum Beispiel am 12. Mai bei den Aktivisten und Gründern des Black Brown Queeren Podcast, Zuher Jazmati und Dominik Dijaleu.

Bereits am 25. April startet die sechsteilige Queer History Vorlesungsreihe „Lesben*geschichte – Zwischen Unsichtbarkeit und Repression“ in Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt der Universitäten Heidelberg und Freiburg „Lesbische* Lebenswelten im deutschen Südwesten (ca. 1920er-1970er Jahre)“. In Kooperation mit dem Heidelberger Label fremdformat, können LSBTIQ+-Jugendliche ab zwölf Jahren in einem Workshop ihr individuelles Schmuckstück anfertigen. LSBTIQ+-Erwachsene sind zur Hill Top Cinema Night am 5. Mai eingeladen. Es werden Arbeiten des queeren Filmemachers Matt Lambert gezeigt. Weitere Infos unter www.queer-festival.de.