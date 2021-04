„Danke für Ihre Offenheit!“

Heidelberg. „Es muss unvorstellbar schwer gewesen sein, Ihre Erlebnisse mit uns zu teilen“, schreibt Schülerin Emma auf ihr Plakat. „Danke für den Mut, Ihre Geschichte zu erzählen“, übermittelt Marianna. „Ich habe viel von Ihnen gelernt“, betont Leah: 85 Jugendliche und junge Erwachsene haben sich in einem Fotobuch bei Hans Flor (95) bedankt. Der letzte noch lebende Heidelberger KZ-Überlebende hat in den vergangenen zehn Jahren Besuchern des Altstadt-Jugendtreffs CityCult und Hölderlin-Gymnasiasten in verschiedenen Projekten aus seinem Leben berichtet. Eine kleine Gruppe der Zuhörer aus dieser Zeit haben nun in der Wahlheimat Gaiberg – mit Hygieneabstand – persönlich ausgedrückt, wie wertvoll diese Erzählungen für sie sind.

Berührende Lebensgeschichte Hans Flor (95) ist der letzte heute noch lebende Heidelberger, den die Nationalsozialisten in ein Konzentrationslager gebracht hatten. Seine Eltern stammten aus alteingesessenen Handschuhsheimer Familien, die Mutter war Jüdin. Religion spielte in der Familie keine große Rolle, erzählt der Zeitzeuge. Der Vater war Dreher, die Mutter nähte in Heimarbeit. Bruder Alfred ist vier Jahre älter als Hans. 1933 kam Hans Flor in die Schule, aber 1934 wurde ihm der Schulbesuch verboten. Als Hilfsarbeiter arbeitete er erst in einer Rüstungsfirma, dann fünf Jahre in einer Heidelberger Metallfirma. Dort sei er gut behandelt worden, erzählt der Senior. Im Februar 1945 kam der Gestapo-Befehl zum Transport ins KZ Theresienstadt. Flor, seine Mutter und die Tante mit Nichte waren Teil eines Sammeltransports mit gut 15 weiteren Heidelbergern. Am 8. Mai befreite die Rote Armee das Lager. Über seine schlimme Jugend sprach Flor nie. Erst 2011 brach er das Schweigen für ein Buchprojekt und die Jugendlichen des CityCult. miro

Fast sein ganzes Leben hat Hans Flor über seine schlimmen Jugenderlebnisse geschwiegen. Auch die eigenen Kinder und Enkel hörten davon nichts. Bis 2011 das befreundete Ehepaar Ingrid und Frank Moraw den Sohn einer jüdischen Mutter und gebürtigen Handschuhsheimer interviewten und ihn ermutigten, sich Teilnehmern einer CityCult-Pfingstfreizeit zu öffnen. Die Kinder und Heranwachsenden hatten mehrere Tage lang Grabsteine auf dem alten jüdischen Friedhof gegenüber des Jugendtreffs vorsichtig von Flechten gesäubert und Müll eingesammelt.

Auch CityCult-Leiter Markus Tiemeyer erinnert sich noch sehr genau an das erste Zusammentreffen mit dem KZ-Überlebenden: Flor habe als „eloquenter, positiver und lebensbejahender Mitmensch“ keinerlei Berührungsängste gegenüber den Jugendlichen gezeigt. In den folgenden zehn Jahren berichtete Flor in mehreren Projekten von seinen Erlebnissen. Und zuletzt interviewten ihn die beiden 13 Jahre alten Hölderlin-Gymnasiastinnen Anne und Leah. Ihr Bericht, den sie mit Unterstützung von Tutorin Marina Egner und Lehrerin Kristine Fischer-Hupe verfassten, haben sie für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten eingereicht. „Wir haben noch nichts gehört“, erzählen die Schülerinnen, die sehr gespannt sind, wie ihre Arbeit bewertet wird.

Nun stehen sie ehrfürchtig vor dem Haus, in der Hand Blumen und einen Kuchen in Herzform. Gerührt nimmt Flor, der auch Ehrenbürger Gaibers ist, die Geschenke entgegen. Am liebsten, das ist zu spüren, würde er die jungen Menschen dankbar in den Arm nehmen. Doch das geht nicht. Stattdessen stehen alle mit Abstand in einem großen Halbkreis um den 95-Jährigen herum und schauen ihn dankbar an.

„Begegnungen mit Hans Flor sind eindrucksvoll und berührend“, weiß auch Norbert Giovannini, der „Haus- und Hofhistoriker“ bei CityKult. Flor, 1926 als Sohn einer jüdischen Mutter und eines kommunistisch gesinnten Vaters geboren, habe seine Kindheit und Jugend in der NS-Zeit erlebt.

Ständige Bedrohungssituation

„Die Eltern standen in anhaltender Bedrohungssituation, die Mutter wurde mehrfach inhaftert“, hält der Historiker in seinem Buch über das Schicksal jüdischer Heidelberger fest. Flors älterer Bruder Alfred gelingt die Ausreise nach Palästina. Hans muss die Deportation seiner Großmutter, zweier Onkel und einer Tante 1940 ins Lager Gurs miterleben. Nur Oma Lina kommt zurück, die anderen werden in Auschwitz getötet. Kurz vor Heidelbergs Befreiung durch die Amerikaner wird der damals 15-Jährige ins Lager Theresienstadt gebracht. Der tägliche Hunger und Überlebenskampf haben ihn nachhaltig geprägt, aber nicht gebrochen, sagt Giovannini. Flor holt die Ausbildung nach, absolviert ein Ingenieurstudium, arbeitet bei Heidelberger Druckmaschinen und der Traktorenfabrik Harvester in Rohrbach als Manager.

