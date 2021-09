DAI startet am Mittwoch in den Kulturherbst

Heidelberg. Mit über 100 Veranstaltungen startet das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) am Mittwoch, 8. September, in den Kulturherbst. Neben Lesungen und Vorträgen stehen auch Podiumsdiskussionen auf dem Programm.

Unter anderem befassen sich Christian Baron und Francis Seeck am 8. September, 20 Uhr, mit den sozioökonomischen Herausforderungen unserer Gesellschaft und den möglichen Ansätzen, die die Philosophie hierzu beitragen kann. Anna Mayr erklärt am 12. September, 17 Uhr, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und trotzdem braucht.

Im Rahmen des Literaturherbstes sind zudem namhafte Autoren und Autorinnen zu hören: Am 15. September ist Newcomerin C. Pam Zhang zu Gast, die mit ihrem Debütroman „Wie viel von diesen Hügeln ist Gold“ derzeit international für Aufsehen sorgt. Eröffnet wird der Reigen von Iris Hanika, der Trägerin des Leipziger Buchpreises, am Donnerstag, 16. September. Die Autorin liest aus ihrem Roman „Echos Kammern“.