Weinheim. Auf rund 200 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Dachstuhlbrand im Ulmenweg in Weinheim entstanden ist. Das Feuer war in der Nacht auf Samstag ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Die sechs Bewohner – darunter zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren – konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Beim Löschversuch wurde ein Bewohner jedoch leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften aus Weinheim und Hemsbach vor Ort. Sie konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Die beiden Wohnungen des Hauses sind aber vorerst nicht bewohnbar – die Bewohner kamen bei Nachbarn unter. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. fab