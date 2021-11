Czernyring gesperrt

Heidelberg. Der Czernyring wird im Bereich unterhalb der Montpellierbrücke von Donnerstag, 2. Dezember, bis Freitag, 10. Dezember, voll gesperrt. Auch der Geh- und Radweg sind davon betroffen. Darüber informiert die Stadt. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an der Montpellierbrücke, an der Brandschäden behoben werden. Im Oktober 2020 ist im ehemaligen Postlager am Czernyring unter der Brücke ein Feuer ausgebrochen. „Dabei wurden Pfeiler, Lager und Überbauten der Brücke beschädigt“, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Für die Behebung dieser Schäden wird der Beton im Zeitraum der Sperrung gereinigt und instandgesetzt. Außerdem müssen Erdungsleitungen und Messvorrichtungen neuverlegt werden. Der Verkehr wird über die Hebelstraßenbrücke, die Rudolf-Diesel-Straße und Westrampe des Czernyrings in Richtung Europaplatz umgeleitet. Der restliche Czernyring ist weiterhin befahrbar. Die Montpellierbrücke selbst ist nicht betroffen. vs

