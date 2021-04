Cowboy-Star bringt großen Tross mit

Heidelberg. Dass der amerikanische Schriftsteller Mark Twain 1880 Heidelberg besuchte, kann man in seinem Roman „Bummel durch Europa“ nachlesen. Aber dass auch Buffalo Bill dem Neckar und dem Heidelberger Schloss schon einen Besuch abstattete, dürfte nicht so vielen Menschen bekannt sein. Vor 130 Jahren, am 27. April 1891, trat der Weltstar in Mannheim auf und schaute sich auch die berühmte Sehenswürdigkeit in der Nachbarstadt an. Daran erinnern die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) in einer Mitteilung.

AdUnit urban-intext1

„Sitting Bull“ (l.) und Buffolo Bill (r.) waren Stars der Show. © SSG

Vier Tage soll der Amerikaner William Frederick Cody (1846-1917) mit seiner „Wild West Show“ Station in Mannheim gemacht haben. Dieser Buffalo Bill war eine der bekanntesten Figuren seiner Zeit. Der einstige Expressreiter, Kundschafter und Bisonjäger war eine Art Vorreiter im Eventmanagement. Drei Jahrzehnte tourte er mit seiner Show durch Amerika und Europa. Die 200 Mitwirkenden und vielen Tiere – allein 175 Ponys und sogar Büffel – reisten in 30 Eisenbahnwaggons in Mannheim an.

Viele Neugierige kommen

Die „Badische Landes-Zeitung“ berichtete in einer Sonderbeilage am 28. April 1891 vom vorherigen Tag: „Heute früh gegen 2 Uhr ist die Indianertruppe Buffalo Bill’s mittelst Sonderzugs von Karlsruhe kommend hier eingetroffen. Schon in den heutigen Morgenstunden begaben sich viele Hundert Neugierige nach der am Schießhause gelegenen Arena.“ Innerhalb weniger Stunden war dort eine kleine Stadt mit einer Arena entstanden, die rund 8000 Sitzplätze bot. Gezeigt wurden Pferderennen und Reiterkunststücke, Schützen und „Flintenweiber“ sowie Kämpfe zwischen Cowboys und „Indianern“. Letztere wurden vor allem als „böse“ dargestellt.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben 2021 als „Themenjahr Exotik“ ausgerufen. Dabei geht es um „Fantasie und Faszination“ des Fremden für die Europäer. Die Menschen in den fernen Kontinenten zahlten den Preis für die europäische Begeisterung, als Sklaven auf Plantagen oder einfach, weil sie im Blick der weißen Eroberer „Wilde“ waren. Buffalo Bill’s Bild der amerikanischen Ureinwohner als grausam und wild sollte sich bis ins späte 20. Jahrhundert fortsetzen.

AdUnit urban-intext2