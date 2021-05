Covid-19 trifft Senioren arg

Heidelberg. Die ältere Generation ist weltweit am stärksten von der aktuellen Pandemie betroffen, bei der sich insgesamt bereits 165 Millionen Menschen angesteckt haben und die fast 3,5 Millionen in den Tod begleitete. Am Donnerstag, 10. Juni, nimmt das Netzwerk Alternsforschung (NAR) der Universität seine Seminarreihe wieder auf. Die Online-Ausgabe von 17 bs 19 Uhr widmet sich Aspekten der Covid-19-Pandemie und ihren Auswirkungen für die „Generation 70 plus“.

AdUnit urban-intext1

Wie unterscheidet sich das Krankheitsbild bei Älteren, ist es tatsächlich das biologische Alter, das schwerere Krankheitsverläufe erwarten lässt? Jürgen Bauer, Leiter des Geriatrischen Zentrums der Universität und Ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses, beleuchtet mit Petra Benzinger (Hochschule Kempten) die medizinischen Aspekte.

Kostenlose Anmeldung

Hans-Werner Wahl (NAR), untersucht die psychosoziale Herausforderung, Ältere in Privathaushalten zu pflegen und dabei auch die Herausforderungen der Pandemie zu meistern. Die Veranstaltung ist kostenlos. Um einen Teilnahme-Link zu erhalten, wird um eine Mail an kontakt@nar.uni-heidelberg.de gebeten. Auf der Internetseite kann man sich auch online anmelden. Telefonisch ist das unter 06221/54 81 01 ebenfalls möglich. miro