  „Corona-Welpen“ auf dem Vormarsch

Meist gut gelaunt, zum Spielen und Kuscheln aufgelegt, ein toller Begleiter beim Joggen und auch in der Einsamkeit ein treuer Partner: Haustier Hund ist während der „Corona-Pandemie“ auf dem Vormarsch. Tierfreunde sehen das kritisch und hoffen, dass die Vierbeiner nicht spätestens am Ende der Pandemie abgeschoben werden.

„Es kommen ungewöhnlich viele Welpen im Moment“, bestätigt Tierärztin Agnes Friebe aus Mannheim-Seckenheim. „Unsere Züchter können die Vielzahl der Anfragen nicht mehr bewältigen“, erklärt Udo Kopernik, Pressesprecher des Verbands für das Deutsche Hundewesens (VDH). „Die Preise für Welpen sind nach oben geschnellt“, weiß auch Nadine Bihn, die in Mannheim die Hundeschule „Chico rockt!“ betreibt. Kostete ein „durchschnittlicher“ Labrador mit Rassehundepapieren noch 1000 bis 1500 Euro, so werde inzwischen „locker das Doppelte“ verlangt.

Die Tierschutzorganisation „Tasso“, die Europas größtes kostenloses Haustierregister betreibt, verzeichnet ebenfalls einen auffälligen Anstieg der Neuregistrierungen von Hunden. Wurden im Juni 2019 bundesweit etwa 31 400 Hunde neu registriert, waren es im Juni 2020 mehr als 39 000, das ist ein Zuwachs von rund 25 Prozent.

480 Vierbeiner sind im vergangenen Jahr in Heidelberg neu bei der Hundesteuer angemeldet worden. Im Jahr davor waren es 413 gewesen - deutlich mehr als 2016 (389 neue Hunde) und 2017 (342 Anmeldungen). Nur 2018 gab es mit 520 Anmeldungen eine höhere Zahl.

„Sehr viele Ersthundebesitzer“ sieht Bihn in ihren Welpenstunden - Menschen, die vielleicht schon immer den Wunsch hatten, sich einen Hund ins Haus zu holen und nun Zeit dafür haben. „Man trifft unterwegs so viele Hunde. Ich finde das ja toll“, bekennt die Mannheimerin. Dennoch frage sie sich auch, was passiert, wenn wieder Urlaubsreisen möglich sind oder der Berufstätige zurück in den Büroalltag kehrt?

„Unter den neuen Hundebesitzern gibt es viele Menschen, die dem Wunsch nach Gesellschaft oder dem Drängen der Kinder unüberlegt nachgeben“, befürchtet auch VDH-Sprecher Kopernik.

Eine rasante Nachfrage nach Hund, Katze oder Maus kann Iris Mathea, Geschäftsleiterin für den Vorstand des Tierschutzvereins Heidelberg, nicht bestätigen: Die Vermittlung laufe in etwa in der gleichen Größenordnung weiter. Allerdings „mit etwas mehr Ruhe“: Das Tierheim an der Speyerer Schnauz ist wegen der Pandemie für Besucher geschlossen. Wer sich dafür interessiert, einen Hund, eine Katze oder ein Nagetier zu adoptieren, bekommt einen Besuchstermin.

„So können wir uns viel Zeit nehmen, den Interessenten kennenzulernen und für ihn ein passendes Tier zu finden“, sagt Mathea. Tierfreunde im Homeoffice hätten nun indes deutlich besser Gelegenheit, den neuen Hausbewohner einzugewöhnen. „Dafür würden sie sonst ihren Urlaub einplanen.“ Nur an einen Fall kann sich Mathea erinnern, wo ein Mann für die Zeit seiner befristeten Kurzarbeit einen Hund aus dem Tierheim holen wollte - und danach zurückbringen. „Das haben wir natürlich nicht gemacht“, sagt die erfahrene Tierheimmitarbeiterin.

Deutlich mehr Anfragen erhalte der Tierschutzverein hingegen von Menschen, die ihre durch die Pandemie gewonnene Freizeit gerne ehrenamtlich im Tierheim verbringen würden. Doch im Moment soll der Kreis der Personen in der Einrichtung möglichst klein bleiben, um die Infektionsgefahr für die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. „Wir arbeiten seit einem Jahr getrennt im Zweischichten-Betrieb, damit - falls eine Person positiv auf Corona getestet würde - die Versorgung der Tiere trotzdem gewährleistet bleibt.“

Unterschätzte Aufgabe

Dass durch Veranstaltungen Einnahmen wegfallen, werde zum Glück ganz gut aufgefangen von einer größeren Unterstützung unter anderem der Adoptionswilligen. Auch auf der Internetseite ist ein Spendenbutton eingerichtet.

Die 28 Hunde und 39 Katzen, die im Moment in der Einrichtung betreut werden, verbringen die Pandemiezeit offenbar recht entspannt: „Wenn ich sehe, wie manche Katze in der Sonne chillt. . .“, erzählt sie, „und auch die Hunde sind deutlich ausgeglichener, wenn nicht immer jemand vorbeiläuft.“

So harmonisch und ruhig verläuft das Zusammenleben mit dem neuen Familienmitglied nicht immer. Nadine Opitz hat vor zwei Jahren eine damals sechs Monate alte Hündin aus Griechenland als „lieben Familienhund“ von einem Auslands-Tierschutzverein übernommen und blickt auf „eine brutal schwere Arbeit und viele Tränen zurück“: „Meine Hündin kannte keine Wohnung, keine Autos, kein Vertrauen zu Menschen. Solche Tiere verstecken sich in ihren Herkunftsländern tagsüber und suchen nachts nach Futter“, versteht sie heute, warum ihre überängstliche Hündin zunächst so ganz anders war als erhofft. „Ich habe die Sache total unterschätzt und würde das so nie wieder machen“, sagt Opitz offen - in der Hoffnung, andere Hundeinteressenten dafür zu sensibilisieren, dass einen Hund aus dem Ausland zu „retten“ Probleme ins Haus bringen kann. Zumal das schnelle Geld mit in Tschechien oder Ungarn „produzierten“ Welpen lockt und viele Tiere krank sind, wenn sie hier ankommen.

Zu Hundetrainerin Bihn kommen derzeit statt durchschnittlich zehn Welpen nun den Samstag über verteilt bis zu 40 Welpen auf das weitläufige Areal - auch deshalb, weil die Hundevereine der Region seit Monaten keine Übungsstunden anbieten dürfen. Fast täglich erhält Bihn Anrufe von hilfesuchenden Neu-Hundebesitzern. Auch ein Welpe aus verantwortungsvoller Zucht und ohne Probleme sei „furchtbar anstrengend“, ist Bihn grandenlos realistisch: „Die ersten beiden Jahre mit dem Welpen sind echt schwer, da muss man sich einfach durchbeißen“, sagt die Trainerin.