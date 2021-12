Corona-Verordnung angepasst

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim hatte am Freitag die 2G-Regelung an Hochschulen in Baden-Württemberg nach einem Eilantrag eines Pharmazie-Studenten vorläufig gekippt. 2G war mit der Alarmstufe II Ende November eingeführt worden, die Hochschulen waren per Verordnung dazu verpflichtet worden, die Nachweise zu kontrollieren. Von der 2G-Regelung ausgenommen waren Prüfungen, der Besuch von Bibliotheken und Laborpraktika. Laut VGH habe die in der Corona-Verordnung Studienbetrieb verankerte 2G-Regel „in schwerwiegender Weise“ in das Grundrecht eingegriffen, seine Ausbildungsstätte frei wählen zu dürfen. Die Beschränkung könne dazu führen, dass das Studium verlängert werden könne oder der Studienerfolg sogar insgesamt gefährdet sei, argumentierten die Richterinnen und Richter – und forderten das Land auf, Maßnahmen zu präzisieren, um ein Studium auch Nicht-Immunisierten zu ermöglichen.

Das Land hatte daraufhin die Corona-Verordnung Studienbetrieb überarbeitet. Unter Paragraf 2, Absatz 5, in der seit 20. Dezember geltenden neuen Verordnung ist laut Universität Mannheim nun etwa das Bereitstellen eines „adäquaten Online-Lehrangebots für alle Studierenden, die nicht vor Ort sein können“ schriftlich festgehalten. Damit kann bei Präsenzveranstaltungen weiterhin 2G gelten. seko