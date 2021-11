Corona-Regeln: Jeder fünfte kontrollierte Gastronomiebetrieb in Heidelberg mit Mängeln

Heidelberg. In zehn von 49 kontrollierten Gastronomiebetrieben in den Heidelberger Stadtteilen Bergheim und Altstadt hat der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt am Donnerstag Mängel im Zusammenhang mit der Einhaltung der geltenden Coronaregeln festgestellt. Die Kontrollen - Teil einer landesweiten Schwerpunktaktion - waren vom Gesundheitsministerium vorher angekündigt worden.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, gab es die meisten Beanstandungen bei der Kontaktdatenerhebung. Diese war in zehn Fällen fehlerhaft, unzureichend oder nicht vorhanden. In fünf Fällen wurde die 2G-Regel beim Zutritt nicht kontrolliert, in vier Fällen wurden Personen ohne Impf- bzw. Genesenennachweis angetroffen. Im Übrigen kam es zu zwei Verstößen wegen des Nichttragens einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Betreiber, Anbieter und Veranstalter sind verpflichtet, Test-, Genesenen und Impfnachweise zu kontrollieren. Sie müssen die Angaben mit einem amtlichen Ausweisdokument abgleichen. Impf- und Genesenennachweise müssen elektronisch – etwa mit der „CoVPassCheck“-App – geprüft werden.

Außerdem müssen die Kontaktdaten der Gäste dokumentiert werden – entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder analog auf Papier. Dazu zählen Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, sofern vorhanden, die Telefonnummer. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die Einrichtung nicht betreten.

Unabhängig von der Schwerpunktaktion prüft der KOD nach Angaben der Stadt täglich stichprobenartig und auf Verdachtsmeldung, unter anderem, ob dazu verpflichtete Betreiber ordnungsgemäß den Test- beziehungsweise Impf- oder Genesenenstatus ihrer Gäste überprüfen und ob eine Datenverarbeitung durchgeführt wird.

Impfnachweis nur noch mit QR-Code möglich

Die Stadt Heidelberg weist darauf hin, dass nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung ein Nachweis für die Impfung nur noch mit einem QR-Code möglich ist. Der QR-Code befindet sich auf dem digitalen Impfzertifikat. Dieses erhält man entweder direkt bei der Impfung oder kann es im Anschluss nach Vorlage des gelben Impfpasses in der Apotheke abholen. Der QR-Code kann dann entweder mit der Corona-Warn-App oder der CovPass-App eingelesen werden. Der gelbe Impfpass allein reicht ab Mittwoch, 1. Dezember, nicht mehr zum Nachweis einer Impfung aus, da er nicht digital überprüft werden kann.