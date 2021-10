Corona-Kontrollen in Heidelberg: Mängel in neun Gastro-Betrieben entdeckt

Heidelberg. Der Kommunale Ordnungsdienst hat in Heidelberg überprüft, ob die Corona-Richtlinien in der Gastronomie eingehalten werden. Wie die Stadt mitteilte, wurden währenddessen bei neun von 44 kontrollierten Betrieben Mängel entdeckt. Demnach kontrollierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Heidelberger Altstadt und entlang der Haupstraße vier Stunden Betriebe. In neun Betrieben seien insgesamt 15 Verstöße festgestellt worden. Zwei Mal wurde laut Stadt eine komplett fehlende Kontakdatenerhebung aufgedeckt.

Weitere Mängel seien fehlende Beschilderung über die Corona-Auflagen oder fehlende Uhrzeiten auf der Datenverarbeitung gewesen. In drei Fällen hätten Beschäftigte keinen Mund-Nasen-Schutz getragen.

Die Kontrollen fanden im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktaktion zu Corona-Richtlinien in der Gastronomie statt.