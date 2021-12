Corona-Kontrollen in Bus und Bahn

Heidelberg. „Ihren 3G-Nachweis bitte“: Diese Aufforderung haben am Dienstagabend viele Passagiere der Busse und Bahnen in der Heidelberger Innenstadt gehört. Mehr als hundert Polizeibeamte, Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) GmbH überprüften, ob Maskenpflicht und Coronaverordnung eingehalten werden. Seit 24. November gilt im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg, dass nur einsteigen darf, wer geimpft, genesen oder getestet („3G“) ist. Wer keinen Impfnachweis bei sich hat, muss aussteigen und wird verwarnt. Die Personalien gehen an die Stadt, die wegen einer Ordnungswidrigkeit ein Bußgeldverfahren einleitet. Die Tests müssen ein negativer, aktueller PCR- oder Antigen-Test sein. Selbsttests gelten nicht. miro

