Heidelberg. Bei einem Corona-Ausbruch in einer Heidelberger Alten- und Pflegeeinrichtung sind 20 Personen – darunter 13 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sieben Mitarbeitende – positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Gesundheitsamt Rhein-Neckar am Freitag mitteilte, sei dies das Ergebnis einer Flächentestung, die in den betroffenen Wohnbereichen durchgeführt worden sei.

