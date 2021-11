Corona-Ausbruch in Heidelberger Alten- und Pflegeeinrichtung - 14 Infizierte

Heidelberg. In einer Heidelberger Alten- und Pflegeeinrichtung sind nach derzeitigem Stand 14 Personen, darunter 12 Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Mitarbeitende, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch mitteilte, sollen sich die Fälle aktuell auf einen Wochenbereich in der Einrichtung beschränken. Über das Gesundheitsamt sollen mögliche Kontaktpersonen ermittelt werden. Gemeinsam mit der Heimleitung werde anschließend über die weiteren Maßnahmen diskutiert.

